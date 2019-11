Vliegtuig mogelijk gekaapt op Schiphol, politie-eenheden massaal aanwezig

Op Schiphol is mogelijk een vliegtuigkaping aan de gang, melden bronnen binnen de marechaussee. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt.

Tijdens het boarden zou de gezagvoerder van het vliegtuig op de alarmknop voor een kaping hebben gedrukt. Het is onduidelijk of er een terroristisch motief is. Er zouden 27 passagiers zijn ingestapt.

Jos van Dongen, een verslaggever van Zembla, is op Schiphol. Volgens hem wordt de D-pier ontruimd en rijden er auto's met geblindeerde ramen naar gate D5 toe. Hij is weggestuurd door de marechaussee, net als de andere reizigers.

Een piloot in de cockpit van een ander vliegtuig zegt dat er een startverbod geldt voor de hele D-pier en een gedeelte van de E-pier.

Intussen is treinstation Utrecht Centraal ontruimd omdat het brandalarm is afgegaan. Volgens ProRail gaat dat om een loos alarm.