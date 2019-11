Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar Schiphol. Het gaat om een GRIP 3-melding, wat betekent dat er een mogelijke dreiging is voor het welzijn van de bevolking binnen een gemeente. Een woordvoerder van de marechaussee spreekt van een "verdachte situatie" aan boord van een vliegtuig.

Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. Later meer.