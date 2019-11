Lufthansa schrapt 1300 vluchten door staking cabinepersoneel

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa annuleert morgen en overmorgen 1300 vluchten vanwege een staking van het cabinepersoneel.

Morgen worden ongeveer 700 van de 3000 vluchten geschrapt, overmorgen zijn dat er 600. Zo'n 180.000 passagiers worden daardoor getroffen. Gedupeerde reizigers kunnen hun vlucht kosteloos omboeken, zegt Lufthansa. Passagiers binnen Duitsland kunnen gratis gebruikmaken van de trein.

De Duitse vakbond voor cabinepersoneel UFO heeft de 21.000 werknemers opgeroepen tot een staking van 48 uur. De bond onderhandelt met Lufthansa over hogere salarissen en betere werkomstandigheden. Lufthansa probeerde de staking via de rechter te voorkomen, maar die stelde de luchtvaartmaatschappij in het ongelijk.

Geen voortgang

Op 20 oktober legde het cabinepersoneel van dochtermaatschappijen van Lufthansa al het werk neer, waaronder Eurowings en SunExpress.

Bij Lufthansa zelf ging het werk door omdat het bedrijf met een hoger loonbod kwam, maar volgens vakbond UFO is er sinds die tijd geen voortgang meer geboekt.