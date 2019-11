Democraten veroveren Virginia en ook Kentucky ligt binnen handbereik

In Virginia had president Trump zich niet gemengd in de verkiezingsstrijd. Anders was dat in Kentucky, waar hij aan de vooravond van de verkiezingen nog op het podium klom om kiezers op te roepen om Republikein Bevin te steunen. "Als jullie verliezen, zullen ze zeggen dat Trump het grootste verlies in de wereldgeschiedenis leed. Dat kunnen jullie me niet aandoen", zei hij tegen zijn achterban.

Het mocht niet baten. De Vries: "De Republikeinen zien dus dat het niet per se goed is als Trump zich achter je schaart. De partij is waarschijnlijk wel aan het denken gezet."

"Deze uitslagen zeggen natuurlijk nog niets over een mogelijke uitslag bij de presidentsverkiezingen volgend jaar", zegt De Vries. "Maar de Democraten putten wel hoop uit overwinningen in Kentucky en Virginia. Met name dat ze de voorsteden die ze drie jaar geleden nog aan Trump verloren nu weer hebben heroverd, kan een teken aan de wand zijn voor de Republikeinen."