Verpleegkundige neergestoken in GGZ-instelling Castricum

Een verpleegkundige van een GGZ-instelling in Castricum is vanavond neergestoken. De medewerker werd in zijn buik gestoken, zegt de instelling tegen NH Nieuws. Hij is gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

De vermoedelijke dader is kort na het incident aangehouden in de buurt van het station, laat de politie weten. Wie de dader is, is nog onduidelijk. De kliniek kan nog niet zeggen of het ging om een cliënt, zegt een woordvoerder.

In de kliniek in Castricum worden volwassenen met psychische problemen geholpen. De medewerker werd neergestoken in de hal. Het is nog onduidelijk hoe ernstig zijn verwondingen zijn. Een woordvoerder van de kliniek zegt dat een collega met hem is meegegaan naar het ziekenhuis.