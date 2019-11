Mogelijk homoberovingsbende in Bilthoven actief, politie zoekt getuigen

In de omgeving van Bilthoven is of was een bende actief die het gemunt lijkt te hebben op homoseksuele slachtoffers, zegt de politie. Half augustus werd een 47-jarige inwoner van het nabijgelegen Soest het slachtoffer van een gewelddadige straatroof.

De man had via de homo-datingapp Grindr afgesproken met een jongen die zich 'Bashu' noemde. De date verliep in het begin gemoedelijk, maar na enige tijd kwamen vijf jongens die hem mishandelden en hem beroofden van zijn geld, telefoon en bankpas.

Getuige: nog een beroving

Ook de date was bij de straatroof betrokken. Hij en de vijf andere jongens dwongen de Soestenaar om steeds verder het bos in te lopen. Pas toen het slachtoffer hard ging schreeuwen en meerdere keren kort wist te ontsnappen, sloegen de daders op de vlucht. De man raakte bij de straatroof gewond.

Dat er mogelijk sprake is van een bende, baseert de politie op een tip van een getuige. Die was de avond voor de straatroof een jongen tegen het lijf gelopen met een soortgelijk verhaal.

De jongen vertelde aan de getuige dat hij beroofd was van al zijn bezittingen. Hij heeft geen aangifte gedaan bij de politie, zei de politie in Opsporing Verzocht.