Rij-instructeur zonder rijbewijs betrapt in Amsterdam

Een rij-instructeur in Amsterdam is om een opmerkelijke reden bekeurd: hij bleek geen rijbewijs te hebben. De politie hield dit weekend een controle gericht op lesauto's, schrijft NH Nieuws. Hij bleek geen geldige papieren meer te hebben. De man had ooit zijn rijbewijs wel gehaald, maar dat was ongeldig verklaard na een eerder incident.

De 32-jarige instructeur mag voorlopig zijn werk niet doen en moet nu eerst zelf rijexamen doen. Daarnaast krijgt hij "boetes van vele honderden euro's", aldus de politie.