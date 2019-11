Verdachte uit groep Taghi: kroongetuige probeerde me te vermoorden

Een van de verdachten uit de groep rond Ridouan Taghi zegt dat de kroongetuige in de zaak heeft geprobeerd om hem te laten vermoorden. Volgens zijn advocaat heeft de man daarover een verklaring afgelegd bij de recherche.

Vanuit de gevangenis zou kroongetuige Nabil B. zijn vroegere kompaan Mohamed R. in de val hebben gelokt. Volgens R. gebeurde dat twee jaar geleden, vlak voor het moment dat Nabil B. een deal sloot met justitie.

Mohamed R. werd in december 2017 beschoten in de Utrechtse wijk Overvecht. Er werd toen wild in de rondte geschoten met een automatisch wapen. Een verdwaalde kogel belandde in het been van een 81-jarige vrouw, die thuis lag te slapen.

Gesmokkelde telefoon

Nabil B. had in die tijd nog heimelijk contact met de groep van Ridouan Taghi, waar hij zelf ook toe behoorde voordat hij naar de politie stapte. Hij communiceerde via een telefoon die de gevangenis was binnengesmokkeld.

Mohamed R. zegt dat hij op verzoek van de kroongetuige in Overvecht was, toen hij werd beschoten. Dat zou volgens zijn advocaat ook blijken uit berichtenverkeer.

Het toestel dat de kroongetuige stiekem had in de gevangenis, is door het Openbaar Ministerie in beslag genomen en wordt nog onderzocht. Of daar bewijs op is gevonden dat het verhaal van Mohamed R. ondersteunt, is nog onduidelijk.

'Trial by media'

Het Openbaar Ministerie wil niet reageren. "Wij zien dit als een vorm van trial by media die gevaarlijk is en schadelijk voor het onderzoek", aldus een woordvoerder.

R. wordt zelf verdacht van betrokkenheid bij meerdere liquidaties. De volgende zitting in de strafzaak tegen Ridouan Taghi en andere verdachten is in december.