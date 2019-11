Israël mag 'pro-Palestijnse' mensenrechtendirecteur het land uit zetten

Israël mag de regionale directeur van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) het land uitzetten, heeft het hooggerechtshof vandaag bepaald. De eerste man van de Israëlisch-Palestijnse afdeling, Omar Shakir, steunt volgens Israël een internationale beweging die de staat Israël wil boycotten vanwege de behandeling van de Palestijnen.

Dat zou blijken uit uitspraken van Shakir op sociale media. In 2016 kreeg hij de leiding over de afdeling van HRW in Israël en de Palestijnse gebieden.

Critici het zwijgen opleggen

Shakir, een Amerikaan van Iraakse afkomst, zei na de gerechtelijke uitspraak tegen de NOS dat Israël erop uit is om het werk van mensenrechtenactivisten aan banden te leggen. "Deze beslissing legitimeert de politiek van de regering-Netanyahu om mensenrechtenorganisaties het zwijgen op te leggen. Vrijheid van meningsuiting omvat blijkbaar niet het recht om schendingen van Palestijnse rechten te bekritiseren. Israël komt op deze manier in een rijtje met Iran, Egypte en Noord-Korea, die ons ook niet toestaan ons werk te doen."

De Israëlische minister Deri van Binnenlandse Zaken zei gelukkig te zijn met de gerechtelijke beslissing. "Iedereen die tegen dit land is, moet weten dat we niet zullen toestaan dat hij of zij hier werkt of woont", zei Deri, van wie vorig jaar het initiatief tot uitzetting van Shakir afkomstig was.

De zaak is nog niet beklonken, zegt de HRW-directeur: "We overwegen een laatste beroepsmiddel in te zetten om het Hooggerechtshof te vragen de zaak nog eens te bekijken. Maar het is nu aan de regering. Ik hoop dat ze de beslissing zullen herzien, al wijzen de eerste reacties van de ministers daar niet op."

De Europese Unie riep Israël eerder op de beslissing tot uitzetting van Shakir terug te draaien.

Vervanger is welkom

Een andere minister wees erop dat Israël jaarlijks honderden visa verstrekt aan mensenrechtenactivisten en dat HRW een vervanger voor Shakir mag sturen.

Als de regering de uitzetting doorzet, moet Shakir binnen 20 dagen het land verlaten.