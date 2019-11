Ziggo hoeft gegevens illegale downloaders niet te delen

Internetprovider Ziggo hoeft ook in hoger beroep geen gegevens over illegale downloaders te delen met filmdistributeur Dutch Filmworks (DFW). De organisatie had om NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) gevraagd van IP-adressen waarop volgens DFW de film The Hitman's Bodyguard is gedownload.

Het gerechtshof in Arnhem oordeelt dat DFW "te onduidelijk is over wat zij met die gegevens zal gaan doen". Daardoor weegt volgens het gerechtshof de privacybescherming van de klanten van Ziggo "op dit moment" zwaarder. Volgens het hof maakt de distributeur daarnaast niet duidelijk hoe het tegen de klanten van de telecomprovider wil gaan optreden.

Naast een waarschuwing kan het gaan om het eisen van een schadevergoeding. "Over de inhoud en omvang van de bedragen die het wil vorderen, heeft DWF te weinig informatie gegeven", oordeelt het hof.

Ziggo, onderdeel van VodafoneZiggo, laat in een reactie weten "tevreden te zijn dat er in deze zaak duidelijkheid is" en noemt het oordeel zorgvuldig en afgewogen. Dutch Filmworks wil nog niet reageren.

377 IP-adressen

De distributeur had Ziggo om de adresgegevens van 377 IP-adressen gevraagd. Volgens Dutch Filmworks is via deze adressen in de periode 21 december 2017 tot 2 februari 2018 de film gedownload. Ziggo weigerde de gegevens af te staan, waarop de distributeur naar de rechter stapte.

De rechtbank Midden-Nederland stelde in eerste aanleg dat Dutch Filmworks onvoldoende heeft uitgelegd of het de IP-adreshouder ook gaat aanmerken als degene die de film heeft gedownload. "Dat hoeft namelijk niet het geval te zijn", oordeelde de rechtbank toen.

De filmdistributeur kondigde ruim twee jaar geleden aan dat het illegale downloaders gaat aanpakken.