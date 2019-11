Europees Hof van Justitie: Polen discrimineert

Polen is door het Europees Hof van Justitie veroordeeld wegens discriminatie. Een Poolse wet waarin de pensioenleeftijd van vrouwelijke en mannelijke rechters verschilt, is in strijd met het Europees recht, is het oordeel van de rechters in Luxemburg.

Volgens de Poolse wet moeten vrouwelijke rechters en aanklagers op hun 60ste met pensioen, terwijl mannen met 65 jaar pensioen krijgen. Het hof zegt dat de wet in strijd is met de gelijke behandeling van man en vrouw.

Het is niet de eerste keer dat Polen wordt veroordeeld door het Europees Hof. Deze zomer werd geoordeeld dat de wet die de pensioenleeftijd voor rechters van het Poolse hooggerechtshof verlaagde van 70 naar 65 jaar onrechtmatig was.

Tegen die maatregel werd eerder gedemonstreerd, omdat de conservatieve Poolse regering de wet zou hebben ingevoerd om 'lastige' rechters zoals opperrechter Gersdorf kwijt te raken en bevriende rechters te benoemen.

Nieuwe uitspraken

Met spanning wordt intussen uitgekeken naar een uitspraak van het Europees Hof van Justitie op 19 november. Dan komt een oordeel over een nieuwe wet van de Poolse regering, waarin gewone rechters gestraft kunnen worden als ze politiek gezien 'verkeerde' uitspraken doen. Vonnissen die de minister van Justitie niet zinnen, worden dan tegen het licht gehouden en rechters kunnen op basis daarvan ontslagen worden.

Volgens de Europese Commissie vormt die nieuwe wet een groot gevaar voor de onafhankelijkheid van de Poolse rechtsstaat. Vandaar dat het Europees Hof nu met spoed een uitspraak doet over de wet die pas deze zomer is ingevoerd.

Behalve de rechtszaken bij het Europees Hof loopt er nog een zogenoemde Artikel 7-procedure tegen Polen. Uiteindelijk kan die procedure ertoe leiden dat het land zijn stemrecht kwijtraakt. Daar is wel unanimiteit bij de lidstaten voor nodig.