Man uit Diemen verdacht van illegale abortus en dood door schuld

De man die ruim twee weken geleden is opgepakt na de vondst van twee lichamen in een huis in Diemen, wordt verdacht van illegale abortus en dood door schuld. Zijn voorarrest is met twee weken verlengd.

Het Openbaar Ministerie wil verder geen details kwijt. Een woordvoerder zegt alleen dat het onderzoek nog in volle gang is. Onduidelijk is nog of de slachtoffers een moeder en haar ongeboren kind zijn, maar gezien de ten laste gelegde feiten lijkt het daar wel op.

De 48-jarige verdachte was de huurder van het huis waarin de lichamen gevonden werden. Hij werd meteen na de vondst opgepakt.