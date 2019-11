Internationaal onderzoek: Rotterdammers spreken het beste Engels

Van alle steden ter wereld zijn Rotterdammers het beste in Engels als vreemde taal. Dat blijkt uit de EF English Proficiency Index, een jaarlijkse meting van Engelse taalvaardigheid wereldwijd.

Voor de meting namen 2,3 miljoen volwassenen deel aan een taaltoets. EF onderzocht de taalvaardigheid in honderd landen en in meer dan vierhonderd steden en regio's. Van alle landen waar Engels niet de moedertaal Engels is, scoort Nederland het hoogst. Ons land staat al sinds 2011 in de top drie. Ook Zweden en Denemarken staan altijd hoog in de lijst.

Binnen Nederland Scoort niet alleen Rotterdam hoog met 71,68 op een schaal van 1 tot 100. Amsterdam volgt op korte afstand met 71,35, en daarachter staat Den Haag met 71,27. Daaronder volgen Stockholm (69,24) en Kopenhagen (68,52).