Export van machines en metaal belangrijker, gas uit de top 3

De verkoop van chipmachines en metaalproducten wordt steeds belangrijker voor de Nederlandse export. Bloemen en planten staan op de derde plek.

Dat blijkt uit de top tien van belangrijkste exportproducten van 2018 die het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft opgesteld. Daarin is gekeken naar wat Nederland verdient aan de export. Wederuitvoer is niet meegenomen in de cijfers.

Machines leverden bij de export van goederen verreweg het meest op, bijna 16 miljard euro.

Ter vergelijking, de vorige keer maakte het CBS de lijst op over 2015 en toen was de opbrengst nog slechts 12 miljard euro. Een groot deel van de machines komt uit de fabrieken van chipmachinefabrikant ASML.

Aardgas

Ook de opbrengst van metaal en metaalproducten steeg en staat met een opbrengst van 5,7 miljard euro op de tweede plek. Verder valt in de top tien op dat aardgas veel minder belangrijk is geworden voor de export. De opbrengst daalde in drie jaar tijd met 30 procent.