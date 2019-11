OM eist drie jaar cel voor achterover drukken donaties Stichting Droom Wens

Het Openbaar Ministerie eist drie jaar celstraf tegen de oprichter van Stichting Droom Wens. Volgens het OM heeft hij bijna vijf jaar geld van de stichting verduisterd en gestolen. Ook zou hij administratie hebben vervalst.

De stichting werd in het leven geroepen om de dromen in vervulling te laten gaan van kinderen die een ingrijpende of traumatische ervaring hebben meegemaakt. Maar volgens het OM draaide het in de praktijk niet om de kinderen. "Verdachte was vooral bezig met het vervullen van zijn eigen droomwensen."

De man zou meer dan 7 ton van de stichting achterover hebben gedrukt. Het geld vergokte hij in een casino, gaf hij uit aan een business seat bij voetbalclub Excelsior en besteedde hij aan andere privé-uitgaven.

"De zaak van Stichting Droom Wens is een voorbeeld van hoe erg het mis kan gaan als één persoon verantwoordelijk is voor de financiële handel en wandel", stelt het OM. De oprichter had de stichting zo ingericht dat hij zonder enige verantwoording en controle het geld in eigen zak kon stoppen, schrijft RTV Rijnmond.

Van droom naar nachtmerrie

De verdachte zegt zelf dat alles berust op een misverstand en dat er geen sprake is van onrechtmatig handelen. Hij verwijt justitie dat zijn nobele droomwens om kinderen te helpen uiteen is gespat.

Het OM gelooft daar niets van en verwijt de man dat hij met zijn handelen niet alleen het vertrouwen van donateurs heeft beschaamd, maar ook andere goede doelen heeft benadeeld. Zij kwamen door de misstanden bij Droom Wens onder een vergrootglas te liggen. Met name Stichting Kinderdroomwens moest zich verdedigen, terwijl de organisatie niets te maken heeft met Stichting Droom Wens.