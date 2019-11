Geen 'Amerikaanse' nepsoldaten meer bij Checkpoint Charlie

Voor menig toerist in Berlijn mag een foto als deze niet ontbreken: met twee "Amerikaanse soldaten" bij Checkpoint Charlie. Daar komt een einde aan, want lokale autoriteiten hebben besloten de acteurs te stoppen, meldt de Duitse krant Bild.

Het bedrijf Dance Factory mag niet langer acteurs inzetten op de plek waar tot dertig jaar geleden de bekendste grensovergang in de Berlijnse muur was. De autoriteiten zeggen die beslissing te nemen na klachten van toeristen en bewoners.

Toeristen werden bij het controlehuisje gedwongen om te betalen als ze een foto maakten, zeggen de Berlijnse autoriteiten. Daar verdiende het bedrijf volgens Bild tussen de 1500 en 5000 euro per maand. Dat is illegaal tenzij de acteurs een vergunning hebben, maar die krijgen ze niet.

De situatie bij Checkpoint Charlie is "een doorn in het oog", zei Burkhard Kieker, directeur van toerismemarketingbureau Visit Berlin, eerder tegen Der Tagespiegel. In de Duitse hoofdstad klinkt al langer kritiek op het massatoerisme in de stad. De mix van geschiedenis en commercie bij plekken als Checkpoint Charlie, lokt kritiek uit.