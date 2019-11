Boerenorganisaties waarschuwen voor nieuwe actie dierenactivisten

De politie heeft boerenorganisatie ZLTO gewaarschuwd dat er deze week mogelijk weer een actie komt van dierenactivisten. Dat zegt een woordvoerder van ZLTO, de organisatie van boeren en tuinders in Zuid-Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland, tegen Omroep Brabant.

De politie wil de waarschuwing niet bevestigen. "Dergelijke operationele informatie delen wij niet."

Marco de Jong van ZLTO zegt dat er vlak voor het weekend een telefoontje kwam. "Wij zijn door de politie op de hoogte gebracht dat ze aanwijzingen hebben dat er mogelijk een actie komt." Waar de actie zal zijn, is niet bekend. "De actie is bij de politie gemeld, maar de locatie is geheim gehouden en niet doorgegeven aan de politie."

In mei bezetten tientallen dierenactivisten de stal van een boer in Boxtel. Woensdag moeten 64 leden van actiegroep Meat the Victims zich daarom voor de rechter verantwoorden. Die rechtszaak wordt mogelijk aangegrepen voor een nieuwe actie.

'Houd alles extra in de gaten'

Boeren wordt geadviseerd alert te zijn en het activisten lastig te maken. Dat kan bijvoorbeeld door de stal op slot te doen en een bordje op te hangen waarop staat: verboden toegang, artikel 461 van het Wetboek van strafrecht.

Daarnaast is het advies om 112 te bellen. "En blijf rustig. Speel geen eigen rechter", zeggen de belangenorganisaties van varkenshouders. "Houd alles in de omgeving van je stal extra in de gaten en doe je stal op slot."