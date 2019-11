Brand in kerk snijdt Hoogmade door de ziel, 'Kerstmis ergens anders vieren'

Voormalig langebaanschaatser Mark Tuitert woont met zijn gezin in Hoogmade. Hij is erg geschrokken van de brand in de dorpskerk. "We moesten onze kinderen opeens van school halen, want het schoolgebouw staat vlak naast de kerk. We wonen er zelf ook maar 300 meter vandaan."

Tuitert noemt het "echt een klap" voor Hoogmade. "De kerk is zo'n verbindende factor in dit kleine dorp. Mijn vrouw en ik zijn er getrouwd, onze kinderen zijn er gedoopt en mijn dochter heeft er onlangs nog de heilige communie gedaan. Eigenlijk komt iedereen er regelmatig, ook voor schoolvoorstellingen en activiteiten die de verenigingen in het dorp organiseren."

'Geen achterstallig onderhoud'

De Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk is geen monument. Volgens Hoek worden er ook geen bijzondere kerkschatten bewaard, al zijn er in de kerk wel gouden kruizen, beelden en een orgel aanwezig. Of er iets van het interieur te redden is, weet hij niet. "Wat we van buitenaf denken te zien, is dat het altaar nog overeind staat. We zullen moeten afwachten of dat klopt."

De brand is ontstaan tijdens het afbranden van verf. Er was regulier schilderonderhoud gaande aan de kerk. "Het schilderwerk was aan de beurt. Er was geen achterstallig onderhoud en er was ook geen renovatie bezig. Deze kerk is met behulp van vrijwilligers altijd heel goed onderhouden. Dat maakt het zo triest: dat al hun werk nu in een paar uur in vlammen opgaat."

De torenspits is even na 15.30 uur ingestort. Volgens de brandweer zijn daarbij geen omliggende woningen geraakt.

Het moment dat de torenspits omvalt: