Grote stroomstoring op Curaçao: scholen dicht, winkels gesloten

Op Curaçao is vanochtend om 10.00 uur lokale tijd de stroom uitgevallen. De storing treft het hele eiland.

Volgens stroomleverancier Aqualectra is de storing veroorzaakt door een brand in de elektriciteitscentrale op het terrein van de Isla-olieraffinaderij. Die brand leidde tot kortsluiting in het elektriciteitsnetwerk van Curaçao.

Het verkeer in een groot deel van Willemstad staat vast doordat de verkeerslichten niet werken. Ook zijn scholen dicht en hebben winkels hun deuren gesloten.

Technici van Aqualectra werken aan een oplossing. Naar verwachting is de storing over vier tot zes uur verholpen.

De stroom op Curacao valt wel vaker uit, maar zelden op het hele eiland. De laatste keer was in 2006.