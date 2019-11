Zuidas-werkzaamheden afgerond, A10 eerder dan gepland open

De werkzaamheden aan de A10 op de Zuidas in Amsterdam zijn afgerond. De weg is, drie uur eerder dan gepland, om 02.00 uur weer opengegaan. Ook het treinverkeer rijdt weer volgens dienstregeling.

Op webcambeelden is te zien hoe de eerste auto's weer over de snelweg rijden. "De klus is geklaard, ik ben heel erg trots op de collega's", laat woordvoerder Miranda Post van Zuidasdok weten.

Bij station Amsterdam-Zuid werd sinds donderdagavond aan een nieuwe reizigerstunnel gewerkt. Voor het plaatsen van het dak moesten het spoor- en wegverkeer worden stilgelegd.

Even vertraging, toch op tijd open

In het weekend waren de werkzaamheden even vertraagd. Het nieuwe betonnen dakdeel van 70 meter lang, 12 meter breed en 2 meter hoog zou in de nacht van vrijdag op zaterdag op zijn plek geschoven moeten worden, maar de voorbereidingen verliepen langzamer dan verwacht. Die vertraging is nu toch nog ingehaald.

Bekijk op deze versnelde beelden hoe het dakdeel van drie miljoen kilo zwaar werd bewogen: