Vluchten van en naar New Delhi geannuleerd vanwege smog, luchtvervuiling nog erger

Vliegtuigen die richting New Delhi vliegen, worden omgeleid vanwege de luchtvervuiling in de Indiase stad. Meer dan dertig vliegtuigen zijn zondag al op een andere plek geland, omdat het zicht te slecht was.

De luchtvervuiling heeft zulke extreme waarden bereikt in New Delhi dat afgelopen vrijdag de noodsituatie werd uitgeroepen. Na vrijdag is de vervuiling alleen maar erger geworden: waar vrijdag de concentratie fijnstof nog zo'n twintig maal hoger was dan de Wereldgezondheidsorganisatie als maximum hanteert, is dat nu al 25 keer.

Ziekenhuizen in de Indiase hoofdstad zien een toename van patiënten met ademhalingsproblemen. Vorige week werd begonnen met het uitdelen van vijf miljoen mondkapjes op scholen en universiteiten.

Maatregelen

Vanaf vandaag gaat een speciaal rijschema in voor auto's. Op bepaalde dagen mogen alleen voertuigen met een even of oneven kenteken de weg op om de uitstoot door het verkeer te beperken. Ook zijn alle scholen tot dinsdag gesloten en liggen alle bouwprojecten minimaal een week stil.

Maar volgens velen zijn dat te weinig maatregelen.

Het is namelijk niet de eerste keer dat de noodsituatie in het land wordt uitgeroepen vanwege de luchtvervuiling. De metropool kampt al jaren met hevige smog. De situatie verergert elk jaar in november en december, mede door de aangestoken branden in naastgelegen staten.

Zo zag de smog eruit in 2017: