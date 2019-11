Hoogste baas McDonald's weg om relatie met medewerker

Topman Steve Easterbrook van fastfoodconcern McDonald's stapt gedwongen op vanwege een relatie met een personeelslid. Dat meldt het bedrijf in een persverklaring. Managers van McDonald's mogen geen relatie hebben met personeel.

In een email aan medewerkers zegt Easterbrook dat de relatie "een fout" was. Hij is akkoord met het gedwongen vertrek. "Gezien de waarden van dit bedrijf, ben ik het eens met mijn vertrek", schrijft hij.

De raad van bestuur van de fastfoodgigant stemde vrijdag over de positie van Easterbrook, na een onderzoek. De Brit was sinds maart 2015 de hoogste baas, en was daarvoor marketingdirecteur bij het Amerikaanse bedrijf.

Chris Kempczinski is benoemd tot de nieuwe topman van McDonald's. Hij was voorheen directeur van de Amerikaanse tak.