Te koud, te warm en te nat: Nederlandse wijnproductie daalt 20 procent

Wijnliefhebbers hoeven overigens niet in paniek te raken. Wereldwijd wordt al jaren meer wijn geproduceerd dan er gedronken wordt. We hebben een soort wijnplas. Dijkstra: "Volgens mij zijn er miljoenen liters te veel."

Wat betekent een en ander voor de prijs? Bert Horstkamp, wijnkoper bij Heisterkamp Wijnkopers, ziet al een heel kleine verhoging in de zogeheten nouveau-wijnen. Dit zijn wijnen die in november worden gebotteld. "Over het algemeen, als de oogst heel klein is en dus schaarste optreedt, kunnen de prijzen wel omhooggaan. Dat is nog niet bekend, maar er kan zeker een kleine verhoging plaatsvinden."

Simon Crone, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Wijnproducenten, denkt juist dat de prijs van Nederlandse wijn niet omhooggaat: "En met zo'n superoogst als vorig jaar kunnen de boeren de tegenvallende oogst van dit jaar wel hebben", is zijn inschatting.