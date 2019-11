Slob: extra geld onderwijs blijft ondanks draai AOb

Minister Slob zegt in een reactie op de hernieuwde stakingsoproep voor onderwijspersoneel dat de afspraken over extra geld voor het onderwijs overeind blijven. "Het doel van het akkoord is om zoveel mogelijk krachten te bundelen om het personeelstekort in het onderwijs verder aan te pakken", schrijft Slob in een verklaring.

Vanmiddag besloot de grootste onderwijsbond AOb om de leden tóch op te roepen woensdag het werk neer te leggen, in weerwil van een convenant dat vrijdagavond met het kabinet werd gesloten.

Daarin spraken kabinet, werkgevers en werknemers af dat het onderwijs er voor de komende twee jaar eenmalig 460 miljoen euro bij krijgt. De voorzitter van de vakbond AOb, Liesbeth Verheggen, zegde vervolgens toe de staking af te blazen. Verheggen heeft vanmorgen tijdens een crisisberaad bekendgemaakt haar functie op te geven. Slob noemt dit "een persoonlijk drama" voor Verheggen.