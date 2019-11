Eenmaal, andermaal: 135 roestige oldtimers verkocht

Op een veiling in Preston zijn gisteren 135 oude auto's geveild die al jaren stonden weg te roesten in een aantal loodsen op een terrein in de Engelse stad. Volgens het veilinghuis een "unieke kans om in het bezit te komen van een klassieke oldtimer".

Zo zaten er onder de oldtimers, die allemaal wel een opknapbeurt konden gebruiken, een Rolls Royce Silver Shadow II, een Porsche 911 en een Morris Minor Traveller.

Een blauwe Jensen Interceptor III zonder motorkap leverde het meeste geld, bijna 16.500 euro, op. Voor een Range Rover met zes wielen werd ruim 11.500 euro neergelegd. De oldtimers werden allemaal zonder officiële documenten en garantie verkocht op de veiling.

Bekijk hieronder een aantal van de geveilde oldtimers: