Politie Duitsland schiet man met bijl dood

De politie in Hoppstädten in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts heeft een man doodgeschoten die met een bijl door het dorp liep.

Aan het eind van de middag kreeg de politie een tip dat een verwarde man bij de plaatselijke voetbalclub iemand had bedreigd en diens auto had vernield. Zwaarbewapende agenten gingen op zoek naar de verdachte en de politie zette zelfs een helikopter in, maar de man werd niet gevonden.

In de loop van de avond meldde een ooggetuige dat ze de man een eindje verderop in het dorp had gezien. In een confrontatie met de politie schoten agenten de man dood. Details zijn verder niet bekendgemaakt.