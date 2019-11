Airbnb strenger voor huurders na vijf doden op feest in verhuurd huis

Huizenverhuursite Airbnb gaat het huren en verhuren van 'feesthuizen' verbieden nadat er vijf mensen waren doodgeschoten tijdens een Halloweenfeest in een verhuurd huis bij San Francisco.

Het huis was op Airbnb geboekt voor een kleine groep mensen, maar werd niet veel later al op Instagram gepresenteerd als feestlocatie. Meer dan honderd mensen kwamen naar het Halloweenfeest. De verhuurder had dit feest niet goedgekeurd en wist er niets van af.

Het is onduidelijk hoe de situatie tijdens het feest in de stad Orinda escaleerde. Alle slachtoffers waren jonger dan 30 jaar. De politie vond twee vuurwapens in het huis.

Speciaal 'feesthuis-team'

Airbnb-directeur Brian Chesky neemt nu maatregelen. "We doen feesthuizen in de ban. Ook verdubbelen we onze inspanningen om illegale feesten en slecht gedrag van (ver-)huurders tegen te gaan", zegt hij.

Het verhuurplatform belooft een speciaal 'feesthuis-team' te gaan opzetten, de screening van reserveringen met een hoog risico te verbeteren en huurders die zich niet aan de regels houden te straffen.