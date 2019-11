Eerste transgenderzebrapad van Europa geopend in Almere

In Almere is vanmiddag het eerste transgenderzebrapad van Europa in gebruik genomen. Het zebrapad is geverfd in de kleuren van de transgendervlag: roze, blauw en wit.

"Het transgenderpad is een zichtbaar statement in Almere waarmee door bewustwording de discussie over transgenderbeleid een positieve wending krijgt", zegt organisator Suzanne van de Laar tegen Omroep Flevoland. "Voor transgenderpersonen geldt wat voor ieder mens geldt: trots kunnen zijn op jezelf."

Voor de officiële opening werd een Winter Pride Walk gehouden, waarbij een grote regenboogvlag door de stad werd gedragen. De wandeling had het thema 'Proud to be Me'.

Wethouder Soetekouw vertelde tijdens de opening dat iedereen zich thuis moet durven voelen in Almere. "In Almere mag iedereen zijn wie die wil zijn. Het is een stad waar iedereen zich gewaardeerd mag voelen, ook de Regenboog-community." Naast het transgenderpad is ook een regenboogpad geopend.

Negatieve reacties

Via social media wordt er ook kritiek geuit. Op de Facebookpagina van de gemeente Almere laten mensen weten dat ze juist vinden dat het pad leidt tot hokjesdenken. "We zijn allemaal mens, laten we daar eens mee beginnen."