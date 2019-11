IJslander test fastfood: cheeseburger en friet na 10 jaar nog steeds intact

Toen de Amerikaanse fastfoodketen McDonald's in 2009 vanwege de economische crisis al zijn restaurants op IJsland sloot, kocht Hjörtur Smarason vlak voor sluitingstijd nog snel een cheeseburger met frietjes. Maar niet om op te eten, want al die tijd bewaarde hij de maaltijd als experiment. En wat blijkt: na precies tien jaar zien de cheeseburger en frietjes er nog bijna hetzelfde uit.

"Ik had ooit gehoord dat het eten van McDonald's nooit vergaat, dus wilde ik zelf testen of dat echt zo is", zei Smarason. In 2012 schonk de IJslander de etenswaren aan het Nationaal Museum van IJsland, maar na een aantal jaar deed het museum de hamburger en friet toch weer weg.

Volgens een expert was het museum namelijk niet geschikt om voedsel te bewaren, maar Smarason was het daar niet mee eens. "Deze hamburger bewaart zichzelf", zei hij.

Inmiddels liggen de cheeseburger en frietjes tentoongesteld in een glazen kastje in een hostel in het zuiden van IJsland. Op een webcam kan 24 uur per dag de staat van de maaltijd in de gaten gehouden worden. En daar is blijkbaar vraag naar, want volgens de eigenaar van het hostel kijken elke dag zo'n 400.000 mensen naar de livestream.

Tegen de BBC bevestigde de hosteleigenaar dat het fastfood na al die jaren nog in goede staat is. "Ze zien er nog smakelijk uit ook", zei hij. "Er is geen schimmel. Alleen de papieren verpakking ziet er wat oud uit. Het is leuk natuurlijk, maar het geeft wel te denken over wat je in je mond doet."

Geen schimmel

Het is zeker niet de enige keer dat iemand test hoelang het voedsel van McDonald's eruitziet na verloop van tijd. Zes jaar geleden bijvoorbeeld kwam een Amerikaan met zijn bevindingen van een hamburger die hij in 1999 had gekocht. Veertien jaar later bleek alleen de augurk ontbonden, van schimmel of vreemde geurtjes op de hamburger was geen sprake.

In 2016 kwam een Amerikaanse tot dezelfde conclusies. Zij bewaarde zes jaar lang een Happy Meal op haar kantoor. "De inhoud was absoluut niet verrot, verteerd of uit elkaar gevallen", zei ze.