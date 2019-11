Peuter (2) raakt zwaargewond: passagier gooit drankfles uit Duitse trein

In Duitsland is een 2-jarig meisje zwaargewond geraakt toen ze een drankfles op haar hoofd kreeg die uit een voorbijrazende 'feesttrein' werd gegooid. Dat gebeurde gisterochtend op het station in Kamen, ten noordoosten van Dortmund.

De peuter zat bij haar vader op de arm toen ze werd geraakt door de drankfles. Het meisje werd in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media verkeert ze inmiddels niet meer in levensgevaar.

Na het incident werd de trein op een station verderop stopgezet door de politie. Die probeerde de dader te achterhalen, maar die zoektocht leverde vooralsnog niks op.

In een partytrein, waar alleen tapbier wordt geschonken, zijn glazen flessen niet toegestaan. Waarschijnlijk heeft iemand zelf de drankfles mee naar binnen genomen.