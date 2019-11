'Johnson laat optie no-deal-brexit vallen'

De Britse premier Johnson stapt af van de optie van een no-deal-brexit. De krant The Times heeft een verkiezingsmanifest van de Conservatieven ingezien, waarin de premier de nadruk legt op het verkrijgen van voldoende steun voor het akkoord dat hij met de Europese Unie heeft bereikt over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk.

Johnson heeft steeds gedreigd zijn land uiterlijk op 31 oktober uit de Europese Unie weg te halen, met of zonder overeenkomst over de brexit. In het Lagerhuis is grote weerstand tegen dat scenario.

Uiteindelijk dwong een Lagerhuismeerderheid hem om uitstel te vragen in Brussel. De nieuwe deadline voor de brexit is nu 31 januari.

Niet samen met Farage

Dit uitstel leidde tot vervroegde verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk; de Britten gaan op 12 december naar de stembus. Brexit-voorstander van het eerste uur, Nigel Farage, roept Johnson juist op de deal te laten vallen en samen met hem af te koersen op een harde breuk met de EU.

President Trump twitterde vervolgens dat een goed idee te vinden: Johnson en Farage zouden een 'unstoppable force' vormen. Johnson liet gisteren aan "alle vrienden in de rest van de wereld" echter weten dat hij met niemand een electoraal pact sluit.

Johnson hamert erop dat alle stemmen die niet naar de Conservatieven gaan, het risico vergroten dat Labourleider Corbyn in Downing Street terechtkomt. Die wil als premier vervolgens de deal openbreken en nieuwe onderhandelingen starten met Brussel, waarschuwt Johnson. Dat leidt volgens hem opnieuw tot grote vertragingen.

Teruggefloten

Oorspronkelijk zou het VK op 31 maart uit de EU stappen, maar het lukte Johnsons voorganger Theresa May niet om haar afspraken met de EU door het Lagerhuis te krijgen. Ook Johnson is al een keer teruggefloten.

Bij de laatste stemming over de deal, op 22 oktober, kreeg de deal wel de steun van een meerderheid, maar wilde het Lagerhuis meer tijd om de bijbehorende wetgeving te bestuderen.