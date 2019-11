Nederlanders aangevallen door bijen in Tanzania: dode en zwaargewonde

Een Nederlandse toerist is in Tanzania om het leven gekomen door een aanval van agressieve bijen. Drie Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis, van wie een in kritieke toestand.

De slachtoffers waren in groepsverband op reis met reisorganisatie Sawadee. De groep van twintig Nederlanders was in het oerwoud aan het picknicken op het moment dat de bijen toesloegen.

Killer bees

Volgens Bastiaan Govers van Sawadee was er geen concrete aanleiding voor de aanval. "Ze staken uit het niets." Volgens nu.nl ging het mogelijk om geafrikaniseerde honingbijen, ook bekend als killer bees. Ze verplaatsen zich in een grote zwerm en steken snel.

Volgens Govers duurde de aanval langere tijd en werd iedereen gestoken. Een man die vaker reist met Sawadee, overleefde de aanval niet. Ook een andere reiziger werd zo vaak gestoken dat het levensbedreigend is.

Aangeslagen

De groep is naar de stad Dar es Salaam overgebracht. "Iedereen is nog erg aangeslagen", zegt Govers. Een deel wil zo snel mogelijk terug naar Nederland. Een ander deel wacht tot de geplande terugvlucht, aanstaande zondag.

Iemand van de reisorganisatie is in Dar es Salaam om de slachtoffers bij te staan. Ook een artsenteam van SOS International is ingevlogen om de situatie te beoordelen.

"We hebben een calamiteit als deze nog nooit meegemaakt in Tanzania. Het is een avontuurlijke reis, maar zou niet risicovol moeten zijn", zegt Govers. De organisatie gaat in gesprek met de lokale autoriteiten om te kijken of het nog wel verantwoord is om daar in de toekomst nog heen te gaan.