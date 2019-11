Rutte over stikstofcrisis: het is alle hens aan dek

Premier Rutte noemt de stikstofcrisis een acuut probleem met gevolgen "voor ons allemaal". Daarom is het wat het kabinet betreft "alle hens aan dek". Er zijn voortdurend contacten tussen het kabinet, de provincies, het bedrijfsleven en juristen om oplossingen te verzinnen.

Wat de buurlanden doen gaat voor Nederland niet op, zegt de premier. Dat komt doordat Nederland een klein land is waar veel gebeurt, met soms tegengestelde belangen. "Daarnaast moet alles juridisch kloppen, want Nederland is een rechtsstaat."

Rutte begrijpt de acties op het Malieveld in Den Haag van de boeren en de bouw. Maar eenvoudige oplossingen zijn er niet, zegt hij. "Er zijn mensen die zeggen: 'Het is toch simpel op te lossen, pas gewoon je normen aan.' Dat is niet zo. Het gaat hier om iets echt ingewikkelds."