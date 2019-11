Bevolking op Grieks eiland Leros blokkeert haven voor 40 migranten

Bewoners van het eiland Leros hebben geweigerd een groep van veertig vluchtelingen en migranten toe te laten. Zij werden met een kleine veerboot van het eiland Symi overgebracht.

De bevolking van het eiland blokkeerde de haven en liet de groep niet van boord gaan. Het initiatief van de blokkade was van de burgemeester van Leros, Michalis Kollias, die vindt dat het kleine eiland niet meer asielzoekers kan herbergen.

Leros is een van de vijf eilanden vlak bij de Turkse kust die een officieel opvangkamp hebben. Momenteel is het Griekse asielsysteem overbelast. Asielzoekers die op eilanden arriveren, krijgen te horen dat hun eerste afspraak met de asieldienst in 2021 of 2022 is.

"We zijn het niet eens met dit soort besluiten van het ministerie om nog meer migranten naar Leros over te brengen, we hebben al enorme problemen op ons eiland", zei de burgemeester van Leros. "We hebben niet genoeg personeel, en onvoldoende artsen."

Het vluchtelingenkamp op Leros heeft een capaciteit van ongeveer 800 mensen. Volgens officiële cijfers verblijven er nu meer dan 2500 mensen in en rondom het kamp. Het eiland heeft in totaal ongeveer 8000 inwoners.

Naar Kos

Naar het eiland worden vaak mensen overgebracht van nabijgelegen eilanden waar geen opvang is. Daar komen groepen migranten met bootjes aan vanuit Turkije.

De veertig asielzoekers die nu geweigerd werden zijn uiteindelijk naar Kos overgebracht. Ook daar is een overbevolkt vluchtelingenkamp. Er zijn grote problemen met huisvesting, medische zorg, hygiëne en veiligheid. Op Kos verblijven nu meer dan 4000 asielzoekers, terwijl er plaats is voor ongeveer 1300 mensen.