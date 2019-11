Circuit Zandvoort krijgt opnieuw gelijk van de rechter, verbouwing gaat door

Natuurorganisaties hebben voor de tweede keer in een week een kort geding verloren dat was aangespannen tegen de provincie Noord-Holland en het circuit van Zandvoort. De uitspraak betekent dat Zandvoort volgens plan volgende week mag beginnen met de verbouwing tot Formule 1-circuit.

Stichting Duinbehoud en milieuorganisatie MOB betoogden dat die verbouwing tot meer stikstofneerslag in de duinen rond het circuit leidt, maar de rechter is het daar niet mee eens. "Er treden geen significante effecten op in het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid", staat in het vonnis.

Dinsdag vroegen natuurorganisaties in een ander kort geding aandacht voor het leefgebied van de zandhagedis en de rugstreeppad. Door de graafwerkzaamheden verdwijnt er maximaal 2 hectare van het leefgebied van de dieren. Dat is te weinig om de reptielen en amfibieën in hun voortbestaan te bedreigen, zei de rechter in die zaak.

Zandwal

Vorige maand begon het circuit met de voorbereidende werkzaamheden voor de grondige verbouwing. Er moest onder meer een zandwal worden afgegraven om tijdelijke tribunes te kunnen bouwen.

De organisatie achter de Nederlandse Formule 1-race is blij met de uitspraak van vandaag. "Ruim drie miljoen Max Verstappenfans krijgen een Formule 1 Grand Prix, een sportevenement van wereldformaat."