Elektrische step mag in Tilburg wél de weg op

Veilig Verkeer Nederland is niet helemaal overtuigd. "Je denkt in eerste instantie dat de step is goedgekeurd, maar daar moet je mee oppassen. Ondertussen kan er best een zwaarder motortje onder zitten. En dan wordt de step vaak niet opnieuw ter keuring voorgelegd. Dus je weet het nooit", zegt een woordvoerder tegen Omroep Brabant.

Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur, is ook niet direct enthousiast over de step. "Als het één van de zestien steps is die als bijzondere bromfiets zijn goedgekeurd, dan mag het. Maar we moeten goed naar die licht-gemotoriseerde voertuigen kijken. Wat is er nodig om deze e-stap veilig tussen al het andere verkeer te kunnen gebruiken?"

Mooi

Ondertussen geniet Mike van de mogelijkheid die hij heeft in Tilburg: "Toen we dit vorig jaar april gingen opzetten, had ik niet verwacht dat ik nu op een e-step door Tilburg zou rijden. Een step van mijn eigen bedrijf. Het is mooi om te zien wat je hier kunt doen."

In de stad staan nu twintig elektrische steppen. Als ze de komende tijd veel worden gebruikt, worden er nog meer neergezet.

In veel buitenlandse steden zijn ook van die stepjes. Vooral toeristen gebruiken ze om mee rond te rijden.