Knops vervangt zieke minister Ollongren; Van Veldhoven minister voor Milieu en Wonen

Een ziekte van minister Ollongren leidt tot een aantal tijdelijke verschuivingen in het kabinet.

Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken wordt voorlopig minister. Ollongren is al enige tijd ziek en volgens het Kabinet van de Koning is bij het herstel van een operatie aan haar bijholtes een complicatie opgetreden waarvoor behandeling nodig is.

D66'er Ollongren wordt voor de duur van die behandeling ontheven van haar taken. CDA'er Knops vervangt haar. Binnenlandse Zaken verwacht dat de overdracht van de taken door Ollongren duurt tot en met het kerstreces. Als vicepremier wordt Ollongren vervangen door haar partijgenoot Koolmees.

D66-staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur wordt met ingang van vandaag minister voor Milieu en Wonen. Wonen zat tot nu toe in de portefeuille van Ollongren. Ook CDA-minister Bijleveld van Defensie is bij de herziening betrokken. Zij wordt als minister zonder portefeuille belast met de inlichtingendienst AIVD.