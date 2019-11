Apple stapt met beperkt aanbod de steeds drukker wordende tv-markt op

Eerder deze week mochten Amerikaanse recensenten alvast afleveringen van de nieuwe series kijken. De conclusie van The Rolling Stone is dat het aanbod niet bijzonder goed is. "Ondanks dat ze een sterrencast voor en achter de camera hebben. Dus je betaalt niet veel, maar je krijgt op dit moment er ook niet veel voor terug, zowel niet in kwantiteit als in kwaliteit", aldus de recensent.

The Morning Show zelf krijgt van het blad 2,5 ster. De serie zou Apple voor de eerste twee seizoen al 300 miljoen dollar hebben gekost, schrijft The Hollywood Reporter.

Nu hangt het succes van de streamingdienst niet alleen af van een fictieve ontbijtshow. Zo is vanaf dag één ook For All Mankind beschikbaar, een serie over een wereld waarin Rusland als eerste een man op de maan heeft gezet, en de space race die dat had veroorzaakt in de VS. Over die serie zegt entertainmentwebsite Variety: "Dit is verreweg de sterkste serie van Apple TV+, dat het meeste haalt uit zijn budget."