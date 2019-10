'Twee Nederlanders gedood bij overval in Zuid-Afrika'

In Zuid-Afrika zijn een man van 53 en vrouw van 75 jaar gedood bij een overval. Volgens Zuid-Afrikaanse media zijn de slachtoffers Nederlanders. Het gebeurde in Marloth Park, in het noordoosten van het land in de provincie Mpubalanga.

Volgens getuigen werden vier leden van het gezin thuis overvallen door enkele mannen die zich voordeden als werkzoekenden. De overvallers bonden de vier daarna vast en bedekten hun monden met doeken. Twee van hen overleefden dat niet.

Nadat de overvallers waren gevlucht, wisten de twee andere gezinsleden zich los te maken en de politie te waarschuwen. Volgens de Zuid-Afrikaanse politie zijn de verdachten nog voortvluchtig.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag kon het verhaal nog niet bevestigen tegenover persbureau ANP.