The lost tapes: Engelse nummers Peter Koelewijn na 42 jaar te horen

De snelweg Utrecht-Amsterdam bij Vinkeveen is de snelweg M4 bij Londen geworden, Schiphol is Heathrow en het Nederlandse sigarettenmerk Caballero is nu het internationale Pall Mall. "If I could play God" past precies in de melodie van "Als ik God was" in het Nederlandstalige origineel, KL 204.

Nederland had Koelewijn allang veroverd met zijn muziek, de Engelstalige versie van zijn album Het beste van mij had in 1977 zijn internationale doorbraak moeten worden. In plaats daarvan lagen de opnames te verstoffen in Koelewijns archief. Morgen worden ze alsnog uitgebracht.

"De vertaling heeft David O'Ryan ongelofelijk goed gedaan", analyseert Peter Koelewijn. "De beschrijving van de weg naar Schiphol heeft hij de weg naar Heathrow gemaakt. Ik had het over Hilversum, daar heeft hij Petersham van gemaakt, ook zo'n klein dorpje bij een grote stad."