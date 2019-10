Autobouwers Fiat Chrysler en PSA gaan fuseren

De Italiaans-Amerikaanse autobouwer Fiat Chrysler (FCA) en het Franse PSA (Peugeot, Citroën en Opel) gaan fuseren. De twee hebben vannacht een akkoord bereikt. De komende weken wordt de overeenkomst verder uitgewerkt.

Het fusiebedrijf heeft een gezamenlijke omzet van 170 miljard euro en een operationele winst van 11 miljard euro. Samen produceren ze jaarlijks 8,7 miljoen auto's; alleen Volkswagen, Toyota en Renault-Nissan zijn groter.

Volgens de twee autobedrijven, die werk bieden aan ruim 400.000 mensen, zal een "wereldleider moeten ontstaan in een tijdperk van duurzame mobiliteit". Er gingen al enige dagen geruchten dat de twee een overeenkomst hadden bereikt. Fiat Chrysler was al enige tijd op zoek naar een partner. Eerdere gesprekken met Renault liepen op niets uit.

Inhaalrace elektrische auto's

De twee autofabrikanten willen kosten besparen en de handen in elkaar slaan bij de ontwikkeling van elektrische auto's, waar ze alle twee achterlopen bij andere bouwers. Met Fiat Chrysler krijgt PSA voet aan de grond in Amerika, waar FCA groot is met onder meer de merken Jeep, Dodge en Chrysler.

In Europa, China en Latijns-Amerika is er overlap en kunnen flink kosten bespaard worden. Het bedrijf denkt dat de synergie en efficiency jaarlijks bijna 4 miljard euro oplevert.

De huidige topman van PSA, Carlos Tavares, wordt de nieuwe topman van het fusiebedrijf, de huidige baas van Fiat Chrysler, John Elkann, wordt president-commissaris. Het hoofdkantoor zou in Nederland komen te staan, waar Fiat Chrysler nu al het juridische hoofdkwartier heeft.

Aandeelhouders en toezichthouders moeten nog wel instemmen met de fusie. De Franse staat is grootaandeelhouder met 12 procent van de aandelen PSA. Ook de Chinese autobouwer Dongfeng is een grote aandeelhouder van PSA. Voor Amerikanen kan dat nog een hobbel zijn.

Inlijven Opel

Bij Fiat Chrysler werken 198.000 mensen, van wie 64.000 in Europa, bij PSA werken 211.000 mensen. FCA is in Europa vooral bekend van de merken Fiat, Alfa Romeo en het sportwagenmerk Maserati.

Het Franse bedrijf nam ruim twee jaar geleden het merk Opel over van General Motors; dat heeft intussen geresulteerd in de eerste gezamenlijk ontwikkelde modellen.