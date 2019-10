Ombudsman wil hulploket in elke gemeente voor 'alle denkbare vragen'

Iedere gemeente moet een loket hebben waar burgers met vragen terechtkunnen, zegt Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen in Trouw. Hij merkt dat steeds meer mensen de samenleving ingewikkeld vinden en hij wil dat gemeenten burgers daarbij gaan helpen, ook bij andere zaken dan gemeentelijke kwesties.

"Een burger moet zijn gemeentehuis binnen kunnen lopen en zeggen: 'Dit is mijn probleem, help me.' Dan kan de gemeente iemand doorverwijzen naar de juiste instantie", zegt hij in de krant. "Ook een burger met een kapotte koelkast of per ongeluk vernietigde bankafschriften heeft recht op hulp."

Hij vindt dat dienstverlening best via een website of app mag verlopen, maar uiteindelijk moet een burger bij een loket kunnen aankloppen.

Vandaag praat Van Zutphen op een congres getiteld 'Wie doet er mee in 2030?' met honderden ambtenaren en wetenschappers over hoe de relatie tussen burgers en de overheid de komende tien jaar kan worden verbeterd. Ook premier Rutte is erbij aanwezig.

'Grote groep wordt vergeten'

Van Zutphen stelt dat in de samenleving een ongewenste tweedeling is ontstaan. "De afgelopen jaren heb ik als ombudsman gemerkt dat de overheid zich enorm concentreert op de mensen die het allemaal aankunnen, die zelfredzaam zijn en de digitalisering snappen. De andere groep, die substantieel is, wordt vergeten."

Hij vindt dat de overheid veel van de burger vraagt, maar weinig geeft. "Dat komt ook doordat de overheid systemen heeft ontwikkeld om de burger te beoordelen. Het is een machine geworden."

Ook ziet de ombudsman een ander gevaar: het door de gemeente uitbesteden van taken aan bedrijven of organisaties. "De burger krijgt een overheid die hij niet meer kent."