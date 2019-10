Temperatuur in De Bilt onder vriespunt: eerste officiële vorstdag

In De Bilt is een temperatuur gemeten van -0,5 graden. Dat betekent dat vandaag de eerste officiële vorstdag is van deze herfst.

Hoofdstation De Bilt was niet het eerste weerstation waar de temperatuur onder het vriespunt zakte. Het Drentse Eelde had dinsdag de primeur.

Het koudst is het vandaag in het oosten van het land. Bij KNMI-weerstation Heino is een temperatuur gemeten van 2,4 graden onder het vriespunt.

In het westen en noordwesten van Nederland was het vanochtend het nog stukken warmer, met temperaturen van rond de 3 graden op de Waddeneilanden en boven de 4,5 graden in Den Helder.

De eerste officiële vorstdag komt dit jaar wat vroeger dan normaal. Normaal gesproken vriest het rond 3 november, meldt Weerplaza. De vroegste vorstdag ooit gemeten in De Bilt was op 16 september 1971.