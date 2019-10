Zeker 65 doden na brand in Pakistaanse trein

Bij een brand in een trein in Pakistan zijn zeker 65 mensen om het leven gekomen. Volgens Pakistaanse autoriteiten was een illegaal meegebracht gasfornuis oorzaak van de brand.

De gasfles van het fornuis ontplofte toen passagiers aan boord van de rijdende trein ontbijt aan het maken waren. Er raakten tientallen mensen gewond, waarvan er meerderen nog in levensgevaar zijn.

De meeste mensen kwamen om het leven toen ze in paniek van de rijdende trein sprongen, die toen door de oostelijke provincie Punjab reed.

De brand heeft drie wagons van de trein verwoest, zoals in deze video te zien is.