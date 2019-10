Honderd demonstranten bij stadhuis Deventer: 'Zwarte Piet moet zwart blijven'

Zo'n vijftien zwarte pieten en ongeveer 80 andere demonstranten hebben bij het stadhuis in Deventer geprotesteerd. Zij willen dat Zwarte Piet zwart blijft bij de intocht in hun gemeente.

De gemeente Deventer maakte onlangs bekend dat bij de komende intocht ten minste een derde van de Pieten roetvegen moest hebben. Anders zou de Sinterklaasintocht geen subsidie meer krijgen. Dat plan leverde zoveel protest op, dat het besluit weer werd ingetrokken.

Inmiddels heeft de organisatie van de intocht met de gemeente alternatieve afspraken gemaakt over de Pieten, maar wat die inhouden wil geen van beide partijen zeggen.

Chantage

De actiegroep Zonder Zwarte Piet geen Sinterklaas legde zich niet neer bij de gang van zaken rond de pieten. De protestactie bij het gemeentehuis bleef daarom staan. De voorstanders van Zwarte Piet hebben een zwartepietenpop en een petitie overhandigd aan de burgemeester. Die is meer dan 1500 keer getekend.

Richard van der Stelt van de actiegroep tegen RTV Oost: "We zijn hier om een statement af te geven. Het 'roetveegpietquotum' was chantage omdat het gekoppeld was aan het intrekken van de subsidie. Nu is er nog geen duidelijkheid, daar zijn we teleurgesteld in. Zwarte Piet moet gewoon zwart blijven in Deventer."