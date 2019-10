IS-leider opgespoord door Nederlandse hond? 'Iedereen wil onze honden'

Volgens hem zijn Nederlandse honden zo gewild, omdat er met de in 1907 opgerichte KNPV in de afgelopen eeuw een unieke structuur is opgezet. Schellekens: "We zijn een klein landje. Iedereen kent elkaar en het trainen van honden gaat echt van vader op zoon. Er is zo onderling veel kennis uitgewisseld, knowhow over africhting opgedaan en er is een bepaald fokprogramma opgezet. Daarbij wordt minder gekeken naar ras en gaat het meer om anatomische eigenschappen."

De Mechelse herder die gebruikt is bij de operatie tegen Baghdadi staat volgens Schellekens bijvoorbeeld bekend om zijn werklust en moed. "Daarnaast is hij anatomisch perfect. Hij is snel én compact." Niet toevallig werd hetzelfde type hond ook ingezet bij de operatie in 2011 in Pakistan waarbij al-Qaida-leider Osama bin Laden werd gedood.

Volgens hondentrainer Rudy van den Elzen is het wel belangrijk dat de honden naast goed in hun werk ook vooral normaal zijn. "Ik vergelijk ze altijd met mariniers", zegt hij. "Ze moeten op commando geweld kunnen gebruiken. Maar daarbuiten moeten ze sociaal zijn. Zo kunnen ze situaties beter overzien en handelen ze eerder vanuit moed en niet vanuit angst."

Die kijk op honden is een verschil met een aantal decennia terug, zegt Van den Elzen, toen honden vooral fel en agressief moesten zijn. "Op die manier blijven we onze trainingen, en dus onze honden, verbeteren."