Amerikaanse acteur John Witherspoon (77) overleden

De Amerikaanse acteur en komiek John Witherspoon is overleden. Hij is 77 jaar geworden en overleed thuis in Sherman Oaks, bij Los Angeles.

Hij speelde tientallen jaren in tv-series en films. Witherspoon is vooral bekend geworden als 'Willie Jones' in de serie Friday. Ook speelde hij in films als Hollywood Shuffle (1987) en Vampire in Brooklyn (1995). In 2014 was hij nog te zien in de tv-comedy Black Jesus.

Hill Street Blues

Witherspoon begon in de jaren '60 als model, maar kreeg al snel rollen in series op de Amerikaanse televisie. Zijn eerste tv-rol was in de CBS-serie Barnaby Jones. Daarna speelde hij nog in onder meer The Richard Pryor Show en de politieserie Hill Street Blues op de NBC.

"Het is met veel verdriet dat we moeten bevestigen dat onze geliefde man en vader, een van de hardst werkende mensen in de showbusiness, is overleden", staat in een verklaring van de familie van John Witherspoon.