Gemeente onderzoekt treiterjeugd in zaak joods gezin Hippolytushoef

Een groep jongeren is mogelijk verantwoordelijk voor het treiteren van een joods gezin uit Hippolytushoef. "Er is inderdaad een groep jongeren waarvan meldingen zijn dat er overlast is", zegt burgemeester Rian van Dam van de gemeente Hollands Kroon, waar Hippolytushoef onder valt, tegen NH Nieuws.

Bij het huis van het gezin ontplofte vorige week een zware vuurwerkbom. De familie zei daarop al tientallen keren te zijn geconfronteerd met getreiter en antisemitisme. Zo wordt volgens vader Wouter Schmidt regelmatig "kankerjood", "jodinnenhoer" en "ze zijn jullie vergeten te vergassen" geroepen.

Dit zei hij bij NH Nieuws over wat hem en zijn gezin al twintig jaar overkomt: