Huis VS erkent genocide op Armeniërs

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft de massamoord door Turken op Armeniërs erkend als genocide. Bij zowel Democraten als Republikeinen was het overgrote deel voor de resolutie: 405 parlementariërs stemden voor, 11 tegen.

De stemming leidt vrijwel zeker tot nieuwe spanningen met Turkije. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu sprak op Twitter van een "beschamende beslissing van degenen die de geschiedenis in de politiek uitbuiten". Turkije trekt zich er niets van aan, zei hij verder.

In het Huis van Afgevaardigden is veel onvrede over de koers van Turkije en de inval in Noord-Syrië. De parlementariërs riepen president Trump in nagenoeg dezelfde stemverhouding op tot sancties.

1915

De volkerenmoord op Armeniërs begon in 1915. Soldaten van het Ottomaanse Rijk, de voorloper van het huidige Turkije, vermoordden toen zeker honderdduizenden Armeniërs. Turkije zegt dat er destijds een burgeroorlog woedde in het Ottomaanse Rijk en dat alle partijen zich schuldig maakten aan oorlogsmisdaden.

Turkije reageert steeds woedend als landen overgaan tot erkenning van genocide. Dat gebeurde ook toen de Tweede Kamer dat begin vorig jaar deed.