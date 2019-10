Agent in VS die 'minder homo' moest zijn krijgt forse schadevergoeding

Een homoseksuele agent in de Verenigde Staten heeft een forse schadevergoeding gekregen vanwege discriminatie. Zijn leidinggevenden zeiden dat hij zijn homoseksualiteit moest temperen.

Volgens de krant St. Louis Post-Dispatch, die de aanklacht had ingezien, werd Keith Wildhaber in de staat Missouri in 2014 door een leidinggevende verteld dat hij alleen promotie kon krijgen door zich 'minder homoseksueel' te gedragen. Vervolgens werd hij naar eigen zeggen 23 keer gepasseerd bij een promotie, ook al functioneerde hij prima.

"Het was verschrikkelijk om te horen", zei de sergeant in de rechtbank. Na de klacht zou hij zijn overgeplaatst naar een politiebureau verder van zijn huis, en moest hij opeens nachtdiensten draaien.

Ook een andere politiefunctionaris zou discriminerende opmerkingen gemaakt hebben over de seksuele voorkeur van de man. Ze ontkennen allebei, maar volgens de krant blijkt uit de aanklacht dat er allerlei homofobe uitspraken werden gedaan op het politiebureau.

Signaal afgeven

Wildhaber heeft nu recht op een forse schadevergoeding. Het gaat om 1,9 miljoen dollar als schadevergoeding voor discriminatie. Ook moet het korps zo'n 17 miljoen dollar aan boetes betalen. Omdat de man geïntimideerd zou zijn toen hij zei aangifte te willen doen, krijgt hij daarvoor ook een miljoen dollar aan schadevergoeding.

Een lid van de jury zegt met het hoge bedrag ook een signaal af te willen geven. "Als je discrimineert, dan betaal je daar een hoge prijs voor. Je kunt het onverdedigbare niet verdedigen."

Een regionaal bestuurder zegt dat "de tijd voor leiderschapsveranderingen nu is gekomen. Onze politieregio moet een plek zijn waar iedereen wordt gerespecteerd en wordt behandeld met waardigheid." De politie gaat nieuwe leden benoemen voor het bestuur, dat toezicht houdt op de korpschef.